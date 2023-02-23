嘉義縣協同中學身障生莊蕓安（左）學測4科53級分，未來將以資工系為目標。（協同中學提供／呂妍庭嘉義傳真）

拿到59級分的葉孟祈（左）家境特殊，學測有好表現的他，希望跟姐姐一樣就讀台灣大學。（協同中學提供／呂妍庭嘉義傳真）

大學學測成績公布，嘉義縣協同中學成績表現亮眼，應屆考生4科達59級分4人、達58級分9人，國英數A自4科頂標25人，國英數B社4科頂標30人，4科加總有4成達前標以上，其中身障生莊蕓安學測4科53級分，未來將以資工系為目標。

校方指出，59級分的徐嘉蔚在醫生家庭薰陶下，從小立志成為一名優秀的醫師，在學期間多次參加校外科學競賽，並在生物奧林匹亞競賽中獲複賽入選，是班上的陽光男孩。

同樣拿到59級分的葉孟祈家境特殊，長期接受學校家長會優秀清寒獎學金補助，卻不因此喪志，在班上人緣極佳，處事細心負責，學測有好表現的他，希望跟姐姐一樣就讀台灣大學。

至於莊蕓安雖是身障生，卻從未因此悲觀，體育活動更是她喜愛的課程之一，也是班上的開心果，這次學測4科拿到53級分，她表示未來將以資工系為目標科系。

協同校長黃淵泰表示，學測成績只是學生一個學習指標的呈現，新課綱開啟了學生新的學習視野，而協同為完全中學，以6年一貫的課程發展規畫，更以全台首創「優勢英文」教學方式，導入雙語課程讓學生有更多元英文學習型態。