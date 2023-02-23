學測23日放榜，新竹縣竹北高中學生表現優異，各科前標幾乎均為全國頂標，單科滿級分達44人次，其中還有3名學生早就特過特殊選才管道，分別錄取清華大學、陽明交大以及海洋大學。

此次透過特殊選才管道的有楊晨麟透過拾穗計畫錄取清華大學材料工程學系、李宛軒錄取陽明交大百川計畫以及楊榮恩錄取海洋大學機械與機電工程學系。

竹北高中在今年學測表現優異，各科前標幾乎均為全國頂標，單科滿級分達44人次。（邱立雅攝）

曾獲得青少年發明家獎項的楊晨麟表示，自己從小就對實驗、動手操作非常有熱忱，他發現清大拾穗計畫著重學生實際操作，尤其材料系注重分析與製程，剛好符合他自國高中實驗成果，順利甄選。

曾獲得全國十大傑出青少年榮譽的李宛軒經營自媒體，同時也開創學生社群，讓學生們分享生活與學習，3年累積流量破億。李宛軒表示，現有環境給予學生的期待就是好好讀書，不做與課業無關的課餘活動，特殊選才好比逆著現實與大環境走，也正是如此，特殊選才看中讀書以外的成果。

「準備過程很辛苦。」李宛軒中間的過程難免碰到不支持與不看好，所以她必須跑到領域內前1％，才有機會被看見承就，才會是特殊選才想要的人。未來她期待朝傳播與管理方向精研，也希望趁著不分系多嘗試跨領域學習，探索自我。