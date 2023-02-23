國民黨高市議員邱于軒指出，最近審預算揭露高市府觀光局、都發局、養工處等3個局處在去年8月給周玉蔻經營的網媒《放言》近30萬做業配廣告，但宣傳效益慘不忍睹，讓她怒轟「拿蓋社宅、鋪馬路、拚觀光的預算，市民朋友會同意嗎？」

邱于軒近日質詢時指出，去年適逢選舉年，高市府大力支持周玉蔻所經營的《放言》，分別是觀光局以觀光行銷費花了9萬8000元在做「日嚐366美食活動」的網路廣告、都發局以住宅基金同樣也是9萬8000元在宣傳租屋補助、養工處以公共設施改善費9萬8000元做業務宣傳，3個案子都剛好低於10萬不用公開招標。

邱于軒提到，去年周玉蔻最有名的新聞，大概是利用自己的節目和媒體影射霸凌前中國小姐張淑娟女士，這樣高度政治性且立場鮮明的媒體，高雄市政府大剌剌的支持，「以蓋社宅＋改善公園設施＋觀光行銷的經費大力支持」！

邱于軒更狠酸，《放言》宣傳成效也是成績「斐然」：觀光局的廣告10天有180次的點擊數；都發局廣告期10天有97個點擊數；養工處成績比較好，有312個讚，「如此傲人的成績和市府的大力支持，應該讓更多高雄市民知道！」

「親愛的市民朋友，你們同意陳其邁市府拿蓋社宅、修繕公園的經費來業配給這樣的媒體嗎？」她表示，其實之前她就曾質詢過水利局長用水利工程的工程管理費業配給放言9萬8000元，但點擊數僅有150幾個，未料這次又發生類似事件。

針對邱于軒建議，新聞局「監督」各局處媒體宣傳預算。對此，新聞局長項賓和答詢時回應，各局處媒宣不是由新聞局統一負責，但未來會與局處討論，希望所下廣告的媒體平台更符合宣傳效益。