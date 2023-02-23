高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園為照護家園內憨兒的口腔健康，特別設置的「牙科診療中心」在2月23日正式開幕，社會局長謝琍琍、國際獅子會300E1區、高雄市Abc獅子會、高雄市牙醫師公會、Abc牙醫聯盟及身障團體代表共同參加啟用儀式，牙科診療中心將提供身障者特殊牙科門診的診療服務，未來更將推廣至社區，嘉惠更多身心障礙者。

高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園「牙科診療中心」在2月23日正式開幕(高雄市政府社會局提供)

開幕典禮在憨兒們心花開及幸福的臉組曲舞蹈中揭開序幕，展現對於能在中心看牙是多麼開心的一件事，牙科診療中心開幕後，以後不必再舟車勞頓外出就診，可以在家園由了解身障者特殊需求的專業牙醫看牙了，減輕了服務對象和家屬的醫療負擔。身心障礙者受限於認知能力及障礙因素，影響牙齒的照護能力，蛀牙率及蛀牙程度都較一般人嚴重，在口腔醫療時有其特殊需求，就醫障礙高，甚者更有恐懼看牙科的情形。鑒於口腔健康嚴重影響身體健康，燕巢家園建築規劃時，就納入牙科診療中心場地空間，期盼能減少就醫障礙，就近強化身心障礙服務對象口腔健康照顧。

身心障礙者受限於認知能力及障礙因素，更需要專業的牙齒照護(高雄市政府社會局提供)

牙科診療中心配備有2套牙科診療設備、牙科診療專業器材、消毒設備及相關耗材等，因應身障者特殊需求提供門診診療服務，相關設施設備由財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會及高雄市Abc獅子會共同挹注，高雄市牙醫師公會及Abc牙醫聯盟協助規劃專業服務設施及駐診服務，由專責醫師固定時段負責身心障礙者口腔照護醫療，初期規劃以燕巢家園家民為主要服務對象，未來希望擴大提供服務領域至社區身心障礙服務對象，期盼能讓更多身心障礙者受惠。

牙科診療中心配備有2套牙科診療設備、牙科診療專業器材、消毒設備及相關耗材等，因應身障者特殊需求提供門診診療服務(高雄市政府社會局提供)

高雄市為提供身心障礙者多元、普及服務，積極布建服務據點，因應需求辦理多元服務方案，身心障礙服務據點廣布全市各區，共計135處，除23處機構提供照顧服務外，另設有42處身心障礙者社區作業設施布點數居全國之冠，服務包含生活照顧、自理能力訓練、健康體能、才藝休閒等各項課程及活動，提升服務對象生活自理及社區適應，支持身心障礙者及其家庭。未來將持續提供高雄市身障朋友更多元之服務方案及福利政策，營造有愛無礙的友善城市。