為支援大南科地區上班的父母托育需求，台南市新市區三里聯合活動中心2022年重新裝修，將原活動中心2樓的「新市區三里公共托育家園」升級為「新市區三里公設民營托嬰中心」，23日上午正式開幕，配合南科上班時間，收托服務從早上7點半開始，收托名額從過去的12名增加到48名。

23日上午開幕，由台南市長黃偉哲與社會局長盧禹璁、副議長林志展、議員李偉智、陳碧玉、周嘉韋、區長譚乃澄及地方里長等人，一同為中心揭牌。

三里托嬰中心結合新市在地產業，設計出可愛逗趣的「毛豆寶寶」與「白蓮霧寶寶」，營造溫馨又有地方特色的托育環境，陪伴收托小寶貝，要成為大南科地區家長育兒好夥伴。

黃偉哲表示，感謝議會以及地方的支持努力，讓「新市區三里公設民營托嬰中心」的空間與設備能夠更加充實，收托名額更從過去的12名增加到48名，「讓我們在減輕年輕爸媽負擔上，又往前邁進了一步」。收托服務從早上7點半開始，方便爸媽銜接8點的上班時間，支援大南科地區上班的父母托育需求。

除了作為社區重要托育空間，黃偉哲也希望新裝修後的三里聯合活動中心，能夠讓地方年長者辦活動、年輕人打球、附近居民辦事停車，都有一個方便的空間，並希望未來能找出更多空間，充實優質、收費低廉的托育資源，讓年輕父母托育無負擔。

新開幕的「新市區三里公設民營托嬰中心」聘有12名托育人員，能夠照顧48名2歲以下嬰幼兒，委由財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會經營管理，收托時間為週一至週五上午7時30分至下午5時30分，每月僅收取每名兒童9000元的托育費用，且免收取註冊費及副食品費，另依家庭經濟狀況及家中兒童數，每人每月還可請領5,500元以上的托育補助。(記者張雅雲/台南報導)