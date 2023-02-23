星國政府23日表示，剔除私人的道路交通工具以及住宿花費後，核心CPI在去年12月為5.1%，市場預估值普遍落在5.6%。元月核心物價大漲5.5%，漲幅是2008年11月也是5.5%以來最大，同時，更是高於去年9月次高的5.3%。

新加坡政府指出，當地物價之所以在今年第1個月大漲，主要是服務、食品、零售以及它項商品漲價，加上元月起上調的銷售稅，以及農曆春節等因素所拉升。

新加坡華僑銀行（OCBC）認為，核心通膨數字還在增加，目前可能還會是以緊縮政策為主。巴克萊銀行則指出，這份元月通膨報告與新加坡央行的預測基本上一致，預料星國今年不會改變貨幣政策。

歷經2022年4次緊縮後，其中有兩次是突然的意外之舉，新加坡央行曾指出，當地核心通膨在今年初應還是會在5%左右。同時，今年核心CPI預估在3.5%至4.5%區間，總體物價則應會在5.5%到6.5%之間。