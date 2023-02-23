大學學測成績23日揭曉，台中市海線兩市立高中成績穩定成長，清水高中蘇奕泓國中會考捨一中而就近入學，3年沒補習，靠自身努力考出國文滿級分、英文及自然14級分，數A、B達前標；整體而言，學校國文、社會科均達全國頂標水準；大甲高中則共有4個單科滿級分，證明社區高中表現不俗。

大學學測成績23日揭曉，儘管今年試題較難，大甲高中仍有不錯表現。（大甲高中提供）

清水高中高三數理班蘇奕泓，國中教育會考成績可錄取台中一中，但選擇清水高中就近入學，其家境不寬裕，高中3年沒補習，靠自己努力學習，校內排名前2％，學測國文考出滿級分、英文及自然14級分、數A和數B達全國前標水準。

師長表示，蘇奕泓晚自習相當專注，有幾次走過他身旁，他都不受影響，仍然專注在解題或複習上。他在課餘時間經常觀看YouTube頻道中有關科技、科學介紹的英文影片，訓練英文聽力，也吸收自己感興趣的新知，這次學測，靠著勤學努力及發揮實力，希望未來能從事海洋相關工作，目前目標放在輪機工程學系。

另一位王威喆同樣家庭資源不足，3年沒補習，學測數學A11級分、數B13級分，都達全國頂標水準。希望就讀國立大學化學或材料工程學系，未來擔任研發人員，開發各項資源，造福社會。

清水高中指出，清水高中數理班及語文班各科頂前標表現，更是高於全國標準。以數理班而言，國文、英文、數學A及數學B頂前標均高於全國標準；語文班國文、英文、數B和社會頂前標都達全國標準，表現相當突出。

校長蕭建華表示，清水高中強調學生多元適性發展，重視每一位同學的表現，雖然學測不採計5科，且試題偏難，但學校在各學科仍然有不錯表現，有些學科頂前均標皆達全國水準，值得肯定。

另外，大甲高中也表現不俗，郭祐君國文科滿級分、李東培數B滿級分、陳宏祺數A滿級分、鄭紹均社會滿級分。校長高榮利指出，今年自然科、社會科5標均較去年下降，數Ｂ頂、前、均標亦較去年下降1級分，難度雖較去年提升，但學校今年共有4個單科滿級分，表現不俗，家長會長王岐城將致贈獎學金給滿級分的同學。

郭祐君喜歡閱讀，熱愛文學，代表學校參加各項競賽獲獎無數，未來希望能進入商管相關科系就讀。鄭紹均平時關心時事、社會議題，尤其是有關台灣法律修法的主題，盼能進入社會領域科系就讀。陳宏祺熱愛數學，每天一定要花時間算數學，可說是滿腦子數學腦，將來以應用數學系為第一志願。