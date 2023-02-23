房市冷颼颼，國產署今日陸保廠C基地地上權案開標，因無人投標而流標。財政部去年12月公告招標陸保廠C基地，面積1.6公頃，緊鄰信義區、鄰近台北101大型精華區地上權，底價約74億元，卻無人投標而流標，國產署預計重新檢討再重新招標。

而陸保廠之所以流標，國產署認為，主要是物價、營建成本高漲，加上升息利率上升，而陸保廠底價74億元，建商若投標的話需要融資，利息上升對於業者而言壓力蠻大的。