國軍台中總醫院驚爆採購弊案！骨科林姓主任涉嫌向1家科技公司收賄，台中檢調21日搜索醫院、業者陳董及甘總等17處所，在林住處查扣現金2300多萬元，還有一台點鈔機；甘總辦公室查扣百萬元等證物，檢方依收受賄賂、違反政府採購法等罪林、甘，並向法院聲押，法院裁定林、陳及甘各60、30及50萬元交保，檢方23日提出抗告。

據了解，54歲林姓骨科主任在2019年至2020年間負責醫院儀器採購，在採購X光機類型器材時涉嫌向1家科技公司的68歲前董事長陳男、63歲前總經理甘男收賄，林涉在標案採購期間向業者索賄，業者疑直接抱著現金去送給林，金額龐大到要動用點鈔機。

台中地檢署檢察官馬鴻驊指揮廉政署中調組、保四總隊及檢察事務官等人，今年2月21日前往醫院、科技公司辦公室及住處等17處搜索，在林的住處查扣到疑似犯罪所得及不明來源現金2300多萬元及點鈔機等物；在甘的辦公室查扣現金100多萬元、核銷單據等證物，檢調帶回林、林妻及業者劉姓員工等22人調查。

檢察官訊後，認為林男涉收受賄絡、財產來源不明等罪嫌；陳及甘男則涉違背職務交付賄賂、政府採購法、商業會計法等罪嫌，3人犯罪嫌疑重大，並有逃亡及滅證、勾串共犯之虞，向台中法院聲請羈押，林妻及劉姓員工各依30萬元及15萬元交保。

法院審理並裁定林、陳及甘等各60萬、30萬及50萬元交保，台中地檢23日提抗告。