歌神張學友日前才宣布全新巡演籌備進度，有望年底前啟動，今（23日）再捎來好消息，推出全新單曲〈又十年〉，旋律簡單易記不花俏，張學友想起第一次聽Demo就對歌詞的意境留下非常深刻印象，表示：「這首歌詞所寫的正是我過去的人生最活生生的寫照，讓自己不知不覺唱著唱著眼眶便泛起淚光。」隨著年紀漸漸增長，他才發覺過去的自己一直被時間追著跑，一眨眼又是一個10年，連停下來喘口氣都奢侈。

年過60走過人生高底起伏的他，詮釋這首歌曲更具感染力，「那些轟轟烈烈讓人懷念已經跟我沒有關聯」歌詞道出張學友不捨及感慨過去發生的一切；「還能有多少個十年」則是對於未知明天的無奈與彷徨，淡淡的旋律搭配走心的歌詞，張學友希望透過這首歌，唱出歷經千帆後的物是人非，往事如煙，提醒大家珍惜當下每一刻。

張學友是香港歌壇四大天王之一，獲封「歌神」封號，不僅深受歌迷喜愛，圈內人緣更是極佳；他日前與好友劉嘉玲碰面，2人開玩笑互虧對方，張學友一句話自嘲，被網友大讚高EQ。劉嘉玲11日在個人IG貼出與張學友的合照，透露2人合唱〈你最珍貴〉後，張學友先吐槽劉嘉玲「妳玩玩就好，唱歌不適合妳」，劉嘉玲立馬回嘴，「你唱歌就好啦，演戲不適合你」，張學友聽完並未反駁或生氣，反倒幽默自嘲：「是呀，我知道，所以我放棄拍戲囉，不過除了喜劇，我適合演喜劇。」展現過人反應。