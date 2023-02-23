新北市已建構120處多元福利據點，以在地照顧的模式提供2種以上服務對象或項目，讓更多據點響應，新北市社會局於23日舉辦多元福利據點方案說明會，希望鼓勵更多據點加入，以嘉惠更多弱勢族群。

新北市副市長劉和然今代表新北市侯友宜感謝TVBS信望愛永續基金會及基督教文化交流協會，在疫情期間，動員各地教會與市府舉辦「攜手愛無限」活動，發送全聯禮券、祝福卡等給弱勢戶，是疫情嚴峻期間穩定社會的一股力量；更鼓勵各地教會加入多元福利據點，提供老人關懷、兒少課後照顧及單親、隔代教養等多元服務。

基督教文化交流協會創會理事長魏悌香表示，基督講信、望、愛，在社區傳播福音，感謝市府引路，讓教會可以服務社區；相對的，教會也會是政府的左右手，幫忙堵住社安網的破口，因為愛無限，所有服務人員會用愛來服務每一位弱勢民眾。

甫從新北市警察局長退休的黃宗仁，以TVBS信望愛永續基金會副董事長名義參加，他致詞表示，任內帶領新北市8千警察大軍，懲惡從嚴，但對於弱勢則特別疼愛，很感佩社會局長張錦麗，不僅之前在警專擔任副教授，一直灌輸警察將社安當成廣義治安，要與社工緊密合作，帶領新北社政後，也極力想辦法擴充服務弱勢的能量。

基督教文化交流協會理事林宏修長老分享表示，政府、企業和教會，是3股繩子，若能合成一股，將成為龐大的正向力量。協會鼓勵全台4千間教會，與當地政府合作，成為多元服務據點，為老人、兒少、婦女全心奉獻，當中就屬新北市政府最積極，目前已有37個教會加入服務行列。

社會局長張錦麗表示，新北市已建構各式服務據點2702處，目前整合、推動多元福利據點，預計拓展到150處，希望擴充服務量能，一起守護新北市。