台灣「蛋蛋危機」持續延燒，農委會主委陳吉仲被罵翻，更因此道歉。對此，國民黨台北市議員李彥秀直言，陳吉仲的保證與道歉是最廉價的政治商品，更怒嗆，責任政治是民主國家最基本要求，若沒有心思，「就滾蛋！」

李彥秀今（23）日在臉書發文表示，雞蛋不僅是食材，更是臺灣人的生活必需品。據統計，平均一個台灣人一年吃掉近300顆蛋，雞蛋可說是臺灣最受歡迎的食材。而物美價廉的雞蛋，常被拿來與廉價股票作比擬「雞蛋水餃股」，但曾幾何時，民眾跑遍市場、超市，卻買不到一顆雞蛋，雞蛋配送車輛更被視為運鈔車？

李彥秀痛批，過去不是沒發生過短暫的缺蛋問題，但是這兩年來，缺蛋問題已成為生活日常，只說明一件事，那就是陳吉仲「不是無心，就是無能」。她指出，2022年1月，陳吉仲保證若缺蛋，可以到農委會買雞蛋，當年3月陳又說，保證3月底前不缺蛋，結果4月中還是缺蛋。到了今年1月，陳吉仲又保證今年不缺蛋，結果到現在還是買不到雞蛋，保證又再跳票。

李彥秀痛批，陳吉仲不是菜鳥，他在學生時期就參與過520農運，更將臺灣農業視為「一生懸命」，2016年總統蔡英文上台，陳吉仲就擔任農委會副主委，更在2019年升任主委至今。而面對連續兩年的缺蛋問題，陳吉仲「只能雙手一攤道歉」，這樣的保證與道歉，真的是最廉價的政治商品。

最後，李彥秀直言，責任政治是民主國家最基本的要求，沒有對策就換人，沒有能力就下台，沒有心思就滾蛋，她更怒問蔡英文和行政院長陳建仁，指要政務官負起責任，有這麼困難嗎？