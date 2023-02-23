急冷技術的鳳梨釋迦、紅烏龍茶、風土特色地酒、紅藜及洛神花系列產品等8家在地特色商家將於3月參加東京國際食品展，台東縣政府23日於北町日式建築群舉行展前記者會。縣長饒慶鈴表示，由於疫情日前無法前往參展，此行會將台東獨有的天然優質物產行銷海外，開拓國際市場。

台東8家在地特色商家將於3月7日至10日參加東京國際食品展，在地製酒業者劉虹汶表示，自家產品採在地釀酒製法，並融入台東特色荖葉、馬告、刺蔥等植物風味。（蔡旻妤攝）

在地製酒業者劉虹汶表示，產品採台灣在地釀酒製法，將台東特色荖葉、馬告、刺蔥等植物風味融入酒中，希望將台東原汁原味的食材帶到國外，她也透露，目前正在研發釋迦、夏雪芒果的果酒，而日本已有2到3個企業交涉中，希望能夠順利帶回好消息。

台東8家在地特色商家將於3月7日至10日參加東京國際食品展。（蔡旻妤攝）

台東縣政府攜手8家在地特色商家，將於3月7日至10日以台灣台東館參加2023年東京國際食品展，打造「慢食光」風格台東主題館，聯合慢食品茗一系列活動，並積極媒合通路商、代理商，讓台東慢食精神延伸傳遞至日本，將台東天然特色物產推向國際。

饒慶鈴說，近年疫情壟罩，但在地業者始終努力為產品品質把關，台東已是第3年參展，此行去日本，期待8家業者都能獲得曝光度，她除了行銷台東也會推廣台東的好產品，也期待未來台東產品最終都能落地日本。

台東8家在地特色商家將於3月7日至10日參加東京國際食品展。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴提到，屆時將與雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚及彰化縣長王惠美等4位女力首長，一同為台灣農產品打拼促銷，並藉此機會與國際食品業者交流。

財政及經濟發展處說明，此次台東館參展的8家商家有秋釀慢慢、東太陽製酒、德朱利斯、紅烏龍合作社、博雅齋自然茶園、允芳茶園，以及2家通路公司購夠台東及ASMILE JAPAN 株式會社。