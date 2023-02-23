國民黨文傳會副主委林家興、發言人李明璇，23日質疑民進黨政府不務正業擺爛，「支持蔡培慧就是支持陳吉仲鬼扯蛋」、「蔡培慧對女性權益爭議都沉默」、「國家社會問題多 民進黨卻忙輔選」，全黨救一人，把缺蛋民生問題、女性權益跟國家大事都擺一邊，民怨怒火已經沸騰。

李明璇質疑，王定宇、王必勝、陳宗彥等民進黨高官陷入桃色風波、荒淫濫權，蔡培慧作為女性從政者，對這些爭議說過一句話嗎？如果沒有，那又要如何面對南投的女性選民？民進黨婦女部改名成「性別平等部」後，也未見她們針對這些爭議做出批評、反省，臉書內容反而充滿輔選蔡培慧，民進黨的婦女單位和女權倡議單位，不該只是拿來維護一黨私利的選舉工具。

李明璇指出，根據實地走訪，南投有1家全聯冷藏雞蛋區都是空的只好放其他商品，某間雞蛋雜糧行也都是空的，協尋農委會主委陳吉仲在哪裡？原來陳吉仲從蔡培慧在選縣長時就助選，2月蔡培慧還多次找陳吉仲到南投座談，甚至還約陳吉仲泡茶。農委會把蛋荒推給飼料價揚跟氣候變遷，但是學者專家早就提醒農委會要做產業轉型，為何遲遲沒動作？陳吉仲完全沒有危機意識，唯一會做的事是幫民進黨輔選、幫蔡培慧輔選。陳吉仲說「已經盡最大的努力」，但卻還看到他到南投幫蔡培慧輔選，這不就是不務正業嗎？

李明璇也批評，蔡培慧說「會作事、真實在」，自稱要「為南投爭一口氣」，根本講得都是人情義理，做的都是傷天害理；蔡培慧曾謊稱BNT是大陸代工而阻擋疫苗，還歡迎進口含萊克多巴胺的萊豬，請蔡培慧「別讓美麗山水染上銅臭味」，也請南投鄉親要睜大眼睛，「別讓充滿黨意、心中沒有人民的黨意立委出現在美麗的南投。」

林家興指出，民進黨政府不務正業第1名是蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦等民進黨大官，國家社會問題如此之多，卻還忙著準備到南投輔選，「治國不會，輔選最會」，視察作秀的「滿蛋大亨」鄭文燦無力解決社會問題，卻忙著拍影片力挺蔡培慧，如果鄭文燦到南投輔選，記得帶蛋來。