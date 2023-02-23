其祥董事長王建山坦言，公司近年營運受到壓力，業績表現並不穩定，小股東權益受到影響，考慮很久之後，決定改變組織架構，進行私有化下市，希望營運策略能夠更有彈性。

其祥董事會決議通過與Sin Chuan Resources Pte. Ltd.及其百分之百持股之子公司KS Ventures Limited進行反向三角合併案。本次合併案，將支付其祥股東之對價為每股現金27元，對照其祥周三收盤股價23.75元，溢價13.6％。

其祥-KY主要業務在雞隻飼養、雞隻加工處理及販賣及冷凍肉品及調理食品買賣，在馬來西亞擁有大規模的雞隻養殖場，肉品並外銷供應到新加坡、香港等地區，並一度尋求以高品質雞肉打開中東市場。

受到新冠疫情、氣候異常及俄烏戰爭影響，其祥營運遇上亂流，2022年6月馬來西亞政府宣布禁止白肉雞出口，公司在馬國生產的雞肉進不去星國，供應鏈一團亂，短期業績沒有明顯好轉的跡象，也促使公司下定決心進行私有化，未來希望調整營運架構後，能有利長期的發展。