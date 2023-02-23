大學學測今（23日）放榜，為新課綱實施第二屆，宜蘭縣國立羅東高中有439人參加考試，其中，學生林紓緯於國英數A社4科中，拿下滿級分，表現優異；另國立宜蘭高中在國英數A自4科中，2位得到58級分；而私立中道中學學生徐麗暘在國英數B自社5科滿級分，創下校史紀錄。

宜蘭縣羅東高中參加國英數A自4科有34人達50級分以上；參加國英數B社4科則有36人達50級分以上，校長曾璧光（右1)大讚表現優異。（吳佩蓉攝）

羅東高中參加國英數A自4科有34人達50級分以上；參加國英數B社4科則有36人達50級分以上；其中，就讀3年級人文社會班的林紓緯參加國英數A社4科中拿到60分滿級分，表現突出；校方指出此次整體成績均較去年大為提升。

林紓緯說，平時數學模擬考都只有8、9級分，很訝異也覺得幸運這次拿到15級分，笑說自己勤能補拙，就是反覆練習考古題；林表示第一志願是台灣大學國企系，嚮往中南美洲的人文風情跟美食，希望未來能到那從事國際貿易相關工作；平時最大紓壓方式就是聽音樂、畫畫、彈吉他，偶爾會跟從事SUP教學的爸爸去衝浪。

羅高校長曾璧光表示，感謝高三的導師跟所有任課老師，對學生的關心、陪伴，一路上帶著他們一起學習、成長，讓他非常感動；因新課綱的關係，教學團隊積極參加研習，第一時間掌握最新資訊，隨時做教學上的調整，引導孩子們學習方向；學生們這次表現比預期中更好，呈現出教育領域裡美好的一面。

宜蘭高中參加國英數A自4科有302人到考，50級分以上有43人；參加國英數B社4科有314人到考，50級分以上有21人。校方說，各科達頂標人數較去年成長許多，表現優異，值得肯定。中道中學學生徐麗暘國英數B自社5科滿級分，數A為12級分，校方說，徐生5科滿級分表現是創下校史紀錄

中道中學表示，徐麗暘3年前在國中教育會考中亦獲得5A＋＋滿級分，並選擇直升中道高中，徐生文武雙全，還曾在縣級游泳比賽奪下獎牌。徐麗暘表示，學科的學習和游泳一樣，基本功非常重要，剩下的就只要靠毅力與爆發力，面對各項考試時可以從容應對。