教育部今天表示，將編列220億元推動「疫後就學貸款補助方案」，協助經濟負擔重的「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還1年本息，預計受益人數為54.6萬人。

不過全國私校工會理事長尤榮輝表示，執政的民進黨在去年縣市長選舉大敗後，急於想拉回年輕人的心，因此這次花了220億元祭出「疫後就學貸款補助方案」，對學貸族來說不無小補，但對於解決年輕人遭遇的問題卻是「治標不治本」。

他表示，現在大學生一畢業可能就背了40萬元學貸，加上青年失業率高，即使有工作也是低薪，造成他們不敢婚、不敢生，加劇少子化，形成國安問題。民進黨想爭取年輕選票，只減少一些學貸族的負擔還不夠，必須提出更多有利於年輕人的政策。

2月21日立法院三讀通過且經總統公布施行《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，政府會妥善運用3800億元財政餘裕，其中220億元將用來推動「疫後就學貸款補助方案」。

教育部表示，「疫後就學貸款補助方案」，將實際依據每一位貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔。不過這是一次性補助，僅補助1年。

教育部表示，此次的補助金額，將會由承貸銀行分別設算，依據每一位貸款人貸款本金、經濟收入條件等的不同，實際補助額度(協助還一年本息)亦有所不同；且直接扣抵貸款人一學期的貸款本金(在學中)或一年的還款本息(畢業後)，避免直接發送現金給貸款人而用於其他支出。

教育部表示，就學貸款自1976年開辦迄今，自2016年8月調降就學貸款利率至1.15％、2020年3月再降為0.9％；至2018年9月及2020年8月，分別多次精進還款人的寬緩措施，如放寬申請緩繳本金的門檻、推動只繳息不還本、倍增緩繳本息與只繳息不還本的申請次數等，對弱勢學生的照顧永遠不遺餘力。