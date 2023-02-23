3歲張姓女童22日晚間和家人到公園玩，豈料竟趁阿公在運動、姐姐去廁所之際，溜到街道上玩，卻找嘸回家路在路邊大哭，還一度衝上馬路，險象環生，桃警巡邏發現，連忙上前保護，女童邊哭邊用奶音說「不要」，但看到警方拿出手機拍照卻又主動比V手勢，讓警方也被逗笑，最後助女童返回公園順利找到家人，讓心急的阿公和姐姐感激不已。

桃園警察分局中路所員警劉朝榕及陳怡均昨晚近9點巡邏行經桃園區益壽一街，發現3歲張姓女童獨自在路旁哭泣，立即上前關懷，女童頻頻用奶音說不要，一度衝上馬路，險象環生，所幸陳怡均一把抱起阻止意外發生，並溫柔安撫。

張小妹哭得一把鼻涕、一把眼淚，但看到員警拿出手機拍照，哭聲竟嘎然而止，熟練比出V手勢，還不斷揮手跟員警說「掰掰？，可愛舉動把周邊熱心民眾跟員警都逗笑了，警方頻頻追問女童父母名字和住哪，卻雞同鴨講。

3歲張姓女童迷路爆哭，看到手機鏡頭竟熟練比出V手勢。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

警方詢問附近居民，紛紛表示沒有看過張姓女童，所幸有民眾認出女童由公園方向走來，員警立即抱起她往公園方向找尋，聊天安撫之際，女童的姐姐拿著手機飛奔跑來相認。

張姐透露，妹妹跟著阿公和她到公園玩，卻趁她去洗手間、阿公在運動的空隙，溜到旁邊街道迷了路。女童的阿公及姐姐再三跟員警道謝，表示以後會更加注意女童的行蹤，警方也告誡女童：「以後不可以亂跑知道嗎！」避免相同狀況發生，祖孫3人才高興返家。