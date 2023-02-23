前立委蔡正元日前引述美國廣播節目主持人嘉蘭尼克森的爆料，稱美國總統拜登曾透露有「毀滅台灣計畫」，引起各界討論。前立委林郁方認為，台灣應有權力選擇要完全依賴美國，或是好好處理大陸關係，跟大陸說我們願意和平相處，不會當任何人的打手。

林郁方今（23）日在中天節目《大新聞大報卦》表示，近日傳出美國有「毀滅台灣計畫」的訊息，不論到底是不是真的，但有這麼多人相信，就代表民眾對於美國很沒有安全感，那未來是否仍應完全依賴美國？「如果這個計畫是真的，那他最後離開以前就是把台積電跟其他相關產業全部破壞才走」。

「今天這樣的大陸關係是我們要的嗎？」林郁方提到，台灣應思考要不要好好處理大陸關係，是要如今的樣子，還是要回到前總統馬英九時代，滿街都是大陸觀光客，農產品大量賣到大陸去，「到街上問兩岸會不會開戰，人家會說你是不是有病！」

林郁方認為，台灣要維護自己的自由民主體制，但同時也應告訴大陸，我們永遠都是中華民國，「我們願意跟大陸和平相處，不會當任何人的打手，讓我們和平相處」。

針對毀台計畫一事，外交部澄清該消息來源未經查證，以近年美國高層展現對台海和平穩定的支持來看，此事絕非事實，並稱是有心人士刻意放大疑美論與反美論，傳播不實資訊見縫插針，企圖破壞台灣民眾對美國的信心，破壞台美關係。