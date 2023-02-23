立法院23日改選8個常設委員會新會期召委，最終民進黨拿下9席、國民黨6席、民眾黨1席，對於民眾黨團與民進黨團合作，國民黨立委林為洲直言「真心換絕情」。對此，民眾黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團投票是經集體共識後，才做出最終投票意向決定，強調每個政黨都有其主體性與目標，不需要汙名化。

投票前，林為洲受訪指出，民進黨立院黨團總召柯建銘與民進黨立委邱泰源，昨日曾針對衛環委員會召委選舉，特別拜訪民眾黨立委吳欣盈。邱臣遠稱不知此事，但黨團一直有與吳欣盈溝通，最終吳欣盈為了國家，儘管身體還在調養，仍挺身而出、親自投票，黨團非常感謝吳欣盈。

談及民眾黨團因受民進黨團支持，因此在教文委員會拿下召委，邱臣遠表示，教育是國家根本，不管是私校退場、學術倫理及藝文產業復甦與振興等，都是重要議題，本會期在教文委員會的立委張其祿，過去曾任中山大學社科院長，深具教育背景，既然張其祿有意爭取教文委員會召委，民眾黨團便去尋求不同政黨支持。

對於林為洲稱綠白合作是為「加速加熱菸進口到台灣」，邱臣遠澄清，林為洲想太多了，不需要過多政治意圖的揣測；他強調，民眾黨秉持理性、務實、科學精神，且在野黨本來就有許多在議題上合作的空間，未來民眾黨也會與不同在野黨做議題與法案推動，「每個政黨都有其主體性與目標，不需要汙名化。」

邱臣遠強調，民眾黨在國會原先就是扮演關鍵少數與力量的角色，會以最少力量發揮最大功能，雖然民眾黨這次在教文委員會上獲得其他政黨的支持，不代表民眾黨監督力量會減少，未來會在衛環委員會強力監督勞保改革、年改、醫護人員權益等問題。