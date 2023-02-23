大學學測今公布成績，桃園市治平高中表示，今年順利通過新課綱高標考驗，1人考取59級分、58級分1人、57級分3人、56級分2人、55級分3人、54級分1人，50級分以上共有23人，預估今年將再造醫學系5人，台大8人的好成績。高三生陳廷建曾參與偏鄉醫療服務隊，體會到資源匱乏需求，今年考取58級分的他立志未來要從醫助人。

治平高中表示，59級分的粘家瑋最喜歡的科目為數學，他最大的願望是當醫生，想透過醫學力量延續因病痛中止的夢想，高一即選修相關課程，立定志向勇往直前；58級分的陳廷建，從小家長忙於工作，養成獨立自主的負責態度，他高二參加澎湖偏鄉醫療服務隊，深刻體認到偏鄉醫療資源匱乏，希望未來有能力走入台灣角落，幫助需要幫助的人，因此也立定想成為醫師的志向。

在大陸出生的金姜宇，今年考取57級分，他因疫情影響較晚返台，一度無法順利銜接台灣的課程，幾經波折後順利進入治平高中就讀，他用化繁為簡的觀念，克服兩岸文化與課程差異；57級分的周妍均，母親在楊光中小學任教，她認為要有強大抗壓力，不因外在壓力而失去學習初衷，遇到問題就即時解決，別讓自己陷於努力假象，並給予自身正向自信。

今年考取57級分的吳嘉哲，透過營隊與比賽立定從醫志向，他一直遵循著自己想把知識記錄下來的夢想，透過自己寫筆記整理每日所學，能實際看到學習痕跡，也是最扎實的知識積累，他分享自己的座右銘為「真正的努力是努力到看起來不聰明」。