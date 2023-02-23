俄烏戰爭將滿一周年，俄羅斯總統普丁今（22）日舉辦大型集會表揚國軍，不過卻有記者爆料，部分民眾其實是當局找來的臨時演員。
根據《紐約郵報》報導，為紀念2月23日軍人節「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day），普丁在首都莫斯科盧日尼基體育場（Luzhniki stadium）向民眾發表演說。他身穿一身黑色厚毛領大衣走上舞台，現場飄揚著巨型俄羅斯國旗，約有20萬民眾高聲呼喊愛國口號。
不過絕大多數民眾或許不是自願前來。早在上週，當地社群媒體就出現廣告，徵求「35至40歲以下的背景演員」，並提供參與者500盧布（約新台幣200元）和贈品。另外，為了吸引民眾，廣告也提到會有「A咖藝人」到場表演。
另外據英國「Sky News」記者訪問在場民眾，也發現其中不乏被動員到場的公務員和大學生。其中一名學生表示，校方要求他們到場，所以就來了。
演說中，普丁讚揚俄軍在戰場上的英勇表現，並鼓吹民眾持續團結、對抗西方敵人。但實際上，整支俄軍正在烏東地區陷入苦戰，普丁與長期盟友—傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）之間的緊張也持續升高。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。