等紅燈突然被攻擊！一名高雄外送員今（23）日表示，他騎機車等紅燈時，手部無預警被蜜蜂扎了一針，嚇得他趕緊甩手，抬頭一看天空霧茫茫一片全是蜜蜂，而他也拍下畫面提醒用路人注意自身安全。農業局接獲消息後，火速派人前往了解狀況，也說明了出現大量蜜蜂的原因。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示提醒外送夥伴，高雄市一心路及凱旋路交叉路口有上萬隻蜜蜂盤旋，提醒用路人注意自身安全，「我停紅燈手腕被扎到一針！」

被螫傷的騎士表示，當下他迅速把蜜蜂甩開，所幸傷勢沒有大礙。（圖／劉姓網友提供）

從他分享的照片可見，在路燈附近出現一大片密密麻麻的小黑點，竟然是成群結隊的蜜蜂，原PO表示，當下只覺得天空霧茫茫一片，結果手腕突然被螫了一下，「我反應快，趕緊甩手！」所幸並無大礙。而他和一旁的騎士也連忙把外套拉鍊拉上，以確保自身安全。

根據《ETtoday新聞雲》報導指出，農業局已派員前往了解，並表示近期進入「分蜂期間」，一般來說，附近有養蜂業者才會有這種狀況發生，蜜蜂會隨著新蜂王搬遷環境，只要蜂王在某地駐足，其他夥伴就會迅速集結，而該網友遇到的情況是蜂群在空中的「游離狀態」，農業局仍無法處理。

農業局提醒民眾，遇到蜜蜂時切忌驚擾、揮動手勢，只需要盡速離開現場即可，蜜蜂並不會主動發出攻擊，若蜜蜂有明顯集結，可撥打1999專線通報。