受糧食風暴牽連，新加坡前三大雞肉供應商其祥-KY（1258）近幾年營運遭遇不小挑戰，考量短期內看不到明顯好轉訊號，為追求更大營運彈性，其祥23日宣布擬採取反向三角合併方式，進行私有化，公司預計6月26日下市。

其祥-KY今停牌，下午召開重大訊息記者會，董事長王建山宣布，由於星馬的地緣政治等因素，其祥這幾年業績上上下下，對小股東權益造成影響，幾經思考，公司決定改變組織架構，進行私有化下市，讓公司營運策略能夠更有彈性。

其祥昨天董事會通過與Sin Chuan Resources公司及其子公司KS Ventures進行反向三角合作，以其祥為存續公司，KS Ventures為消滅公司，合併基準日起，其祥將成為Sin Chuan Resources持股百分百的子公司。上述兩家都是為了私有化之控股及特殊目的公司，為其祥董事長王建山為首的其祥大股東100％持有，相關股東目前持有其祥68.24％的股權。

本次合併案，將支付其祥股東之對價為每股現金27元，對照其祥周三收盤股價23.75元，溢價13.6％。

接下來其祥將向櫃買中心申請股票終止上櫃及停止公開發行，預計4月14日召開股東會通過此案，合併基準日暫訂6月26日，屆時其祥股票將下市。

其祥為新加坡前三大雞肉供應商，2011年12月，搭上台灣證券主管機關鼓勵海外公司來台上市風潮，其祥跨海，成為早期來台上市的海外公司之一。

其祥總部在新加坡，主要業務為肉雞養殖、雞隻加工處理及各式雞肉製品買賣，養殖場設在馬來西亞，運到新加坡加工處理後在當地銷售。

王建山表示，2020年以來疫情蔓延，全球國境封鎖，觀光消費銳減，加上氣候異常與俄烏戰爭，使飼料原物料價格大幅上漲，其祥這幾年營運遭遇不小壓力。尤其去年的糧食危機，馬國政府為抑制雞肉價格飆高，去年6月宣布禁止白肉雞出口，其祥在馬國生產的雞肉進不去星國，供應鏈遭嚴重打亂，公司雖然持續調整營運策略，但很難完全彌補，且短線的未來看不到有明顯的好轉訊號。因此公司決定進行私有化，調整內部營運架構，以利採取更具彈性的發展策略，追尋長期企業價值提升。