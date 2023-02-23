基隆市有關台電於外木山興建第四天然氣接收站部分爭議持續延燒，地方提出保育與永續發展的「護海公投」依然被擱置不處理。22日公民團體「基隆護海公投」宣布原案修正，將繼續推行公投。對此民眾黨立法委員邱臣遠表達支持並提出三訴求，呼籲政府應審慎思考，為了過渡而而興建天然氣電廠及接收站破壞環境，是否有必要性。

邱臣遠說，去年基隆外木山行動小組發起「基隆護海公投」，時任基隆市長林右昌拖延兩個月仍不肯鬆口表態，直到高升內政部長後，卻立即審認駁回四接「非地方自治事項」，已經引發基隆市民的憤怒。

邱臣遠認為，基隆四接填海造陸爭議，牽涉到「海洋環境保育」、「基隆港永續發展」、「程序正義」的三個問題。依目前台電規劃，台電協和接收站僅是過渡性質，只使用約20年，但卻對海洋生態環境及基隆港造成永久破壞，令人不解。

邱臣遠建議，台電公司應該要認真思考是否有更可行的替代方案，而不是「與民爭利、與海洋爭地」，政府應該要比照三接，讓基隆市民公投決定是否接受在地方填海造陸興建四接。

邱臣遠最後提出三點訴求，希望政府應更妥適處理四接問題：

一、政府應該重新思考2050年淨零碳排的目標，為了過渡性使用的天然氣電廠及破壞環境興建接收站，是否有必要性。

二、台電公司應思考與中油公司合作，共用天然氣接收站，避免重複建設，並思考替代方案，避免「與民爭利、與海洋爭地」。

三、政府應核准基隆護海公投，將涉及地方之事務交予地方居民自行決定。