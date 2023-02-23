周杰倫去年推出新專輯，在全球獲得亮眼成績。（杰威爾提供）

周杰倫去年推出華語專輯《最偉大的作品》成績斐然，這張專輯讓他榮登IFPI(國際唱片協會) 2022年「全球十大暢銷藝人榜」，與泰勒斯、BTS、Bad Bunny、SEVENTEEN、紅髮艾德…等藝人一同進入前十大榜單，這個榜單的評選綜合了CD 銷售量、黑膠銷售量、數位專輯銷售量，以及各音樂串流平台的點擊量⋯等多方成績，可見能進入「IFPI全球十大暢銷藝人榜」是相當不容易。

周杰倫是這個榜單有史以來第一位也是目前唯一的華語歌手！他曾說：「我在音樂上一直都很有野心，我覺得自己的歌如果只有在亞洲被聽到其實很可惜，會希望華語歌曲可以被全世界更多人喜歡。」

如今，周杰倫以堅強的音樂實力獲得IFPI的認證，他的音樂更加受到全球樂迷的喜愛與國際肯定，得知這個好消息，周杰倫表示：「 很開心我的音樂被全世界更多人聽到，華流加油！」

只見周杰倫在榜單中排名第9，是該榜單有史以來第一位華語歌手！IFPI的官方社群平台上，特別介紹周杰倫是「King of Mandopop」，IFPI發佈的新聞稿中提及周杰倫的入榜，要歸功於他在華語音樂圈中屹立不搖的受歡迎程度，IFPI首席執行長Frances Moore表示，很高興看到今年的全球暢銷藝人排行榜有來自許多不同地區的藝人上榜，反映了當今樂迷喜好的音樂越來越多樣化。而周杰倫「嘉年華」巡迴演唱會也持續在世界各地舉行，繼馬來西亞演唱會後，3月4日將在澳洲雪梨開唱，期待與粉絲相見歡。