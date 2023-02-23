台北市都審會今二度審議淡北快速道路台北段，新北市此次參考上次會議建議調整中央北路、大度路等路口動線後二次送審，委員今則再針對工法、景觀提出細節建議，新北市承諾納入建議後補件，主席王玉芬裁示本案修正通過。代表新北出席的新北市新工處副處長鄭立輝表示，盼年內完成水保、交維程序，後續招標完畢後盡速開工，預計全段工期為5年。

淡北道路計畫去年獲行政院核定，台北段範圍約1.2公里，大部分採接近地面高層的平面道路設計，部分有地下箱涵和高架道路，去年12月初首次送進台北市都審會進行審議，由於邊坡、行人穿越線等設計都有待修正，該次審議未予以通過，經申設單位修正後，今針對台北端的大度路西側端點及高架段道路的地下箱涵工法、高架道路對景觀環境影響、交通設計等，進行二度審查。

都審委員指出，大度路車行地下道箱涵採明挖覆蓋工法，恐對當地路口交通帶來巨大衝擊；鄭立輝解釋，雖採管冪工法能對地方帶來較少干擾，但專業難度高，經與台北市主管機關討論後，才會採工期快、風險小的明挖覆蓋工法。而委員也建議，新北接台北端的高架道路、地下箱涵等景觀設計應保持一致，避免出現不連貫斷點；鄭立輝說，會整合整體規畫，地下箱涵、平面道路、高架橋等三段獨立但連續的結構物，景觀部分會改善，例如高架道路刪除水波紋裝飾，或全面改採圓形單柱式混凝土橋墩柱。

王玉芬表示，申設單位新北市政府得納入都審委員建議並補件，裁示全案修正通過。

鄭立輝會後受訪時強調，因淡北道路橫跨至台北市境內，會充分尊重台北市及委員意見，能修正就配合修正，若有與過去環評不一致的意見，都會跟都審委員進行充分意見交換；他也說，全案現已上網招標，北市端視為擴充，盼年內跑完水保、交維等行政程序，便可招標、發包、施工，預計全段工期為5年。