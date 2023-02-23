李佳穎（右）示範暖身動作。（羅永銘攝）

「童顏女神」李佳穎今（23日）出席HOKA活動，她去年認愛「羊肉爐男」，今坦言2人交往半年，現在還在熱戀階段，她說認識後才知道對方小她9歲，「他一開始不知道我是藝人，是聊生日時才發現原來他不知道，可能我出道的年代不是他看電視的年紀，他不太清楚我的工作範圍，我後來有強迫他看我演的戲，但他還是一部都沒看」。

李佳穎去年被傳結婚又離婚，今苦笑都是有心人士的謠言，爸媽的反應？她說家人沒有特別反應，也沒有跟她討論。她坦言近幾年談戀愛，都朝著結婚方向邁進，「我覺得接近40歲就要替人生做主，我知道爸媽跟爺爺奶奶都很想看到我們成家立業，所以只要沒有共同目標就分手，我也算很幸運，單身半年多就認識現任男友」。

她說，她與男友生日都在2月14日情人節，今年是2人第一次過生日，男友有送她花，還陪她回奶奶家吃飯慶生，「我們個性很像，有時候像到覺得在照鏡子，可能都是水瓶座，怪怪的又有古靈精怪的幽默，我們很契合，也不太吵架」，她也開玩笑說以前都覺得生日壽星最大，結果今年第一次感覺到要平等，她也自曝沒有準備禮物給男友。

她曾表示想在40歲前完成結婚生子，今被問到進度，她說跟現任交往不久還沒有進度可言，「我沒想到我怎麼會40歲還沒結婚，我很想要快點穩定，畢竟事業發展到現在都已經很穩定，希望感情也很幸福」。

她說以前會想照著結婚、生子的順序前進，但現在已經不排斥先有孩子，抱持隨緣態度的她也沒有考慮凍卵，「現在比較重視緣分，不強求的話，老天爺可能就會先給我」。

李佳穎透露農曆年前有拍攝新戲，但因為簽署保密條約無法透露，「我這次的角色很突破，一定會嚇死大家，我是第一次演這種角色，我更是第一次不敢看自己演的戲」。熱愛戶外運動的她，常藉由跑步冥想，徹底放空身心靈，她說男友也愛運動，但不喜歡跑步，所以2人常找有籃球場的場地，方便她跑步、男友在旁打球。