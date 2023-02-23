藝人李蒨蓉2015年鬧出阿帕契事件，演藝事業一落千丈，經過多年的反省，現在已洗心革面。近日她發文透露兒子在美國打工，只能靠白飯淋醬油、喝味噌湯果腹，引起熱議，未料招來酸民冷嘲熱諷，讓李蒨蓉硬起來回嗆。

李蒨蓉的小兒子在美國一間海鮮餐廳打工，因工作時數較少不符合員工餐的資格，只能吃白飯拌醬油和味噌湯充飢，李蒨蓉和老公雖然不捨，但認為孩子付出勞力打工是件好事，這樣能學習謙卑和應對，有助於釐清未來的志向。不少網友贊同李蒨蓉的教育理念，但也有網友不這麼想，甚至留言開酸：「好可憐喔……妳的身家讓他白飯配醬油，是想作秀嗎？你在軍中玩軍火的印象跟寒酸搭不起來，別再博那無用的版面讓人火大。」

對此，李蒨蓉親自回應：「這裡是我的版，我不需要『搏』，您的用字是『博』，應該是錯字吧？孩子吃白飯，我覺得不寒酸，反而是很好的學習成長。」最後，她反諷該名網友：「這裡感覺是『您最酸』，給你個獎牌。」

該網友不滿被李蒨蓉挖苦，要求她把文章設為不公開，不想再看到相關動態，李蒨蓉見狀，嚴肅地回應：「這裡是『粉絲專頁』，所有的發文都是公開，而非個人帳號。過去的錯誤對我而言是教訓，已烙印在心，無需讓孩子承擔，我只期許自己能給孩子正確的價值觀，當個好母親。」最後，她的態度轉為輕鬆，「好啦，別氣了！謝謝來到我的版面留言，就算是黑粉，也感謝您的follow，打筆戰沒營養⋯祝福您有個美好愉快的一天喔。」