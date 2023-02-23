推薦賽事 : 2/26 (日) 11:00達拉斯星辰@維加斯黃金騎士

NHL西部本季戰力大洗牌，雪崩及荒野受傷兵影響聲勢不再，目前在晉級季賽後邊緣。取而代之成為西部領頭羊的是達拉斯星辰及維加斯黃金騎士，這兩支西部強權本週日將正面交鋒，黃金騎士與星辰前一次交手時，黃金騎士有多達10名傷兵無法上場，最終以0比4慘遭完封，雖然前場傷兵近期已陸續歸隊，但上週又折損先發門將，黃金騎士此戰要在主場復仇困難重重。

星辰近幾年的換血計畫在本季獲得大豐收，菲裔美籍前鋒羅伯森(Jason Robertson)從塞古恩(Tyler Seguin)手中接下火炬，本季37次助攻、34顆進球的全能表現是星辰前場頭號攻擊手。防守方面，三年級生歐丁格(Jake Oettinger)表現突飛猛進，本季救球率92.6%、場均失球2.20球都僅次於棕熊明星門將烏瑪克(Linus Ullmark)，優質先發率更高達68.3%，銅牆鐵壁般的防守讓星辰穩居西部防守效率最佳球隊。

黃金騎士進攻端並沒有鋒芒畢露的球員，但陣中一票中生代球員如史東(Mark Stone)及馬切索特(Jonathan Marchessault)都一同征戰多年且經驗豐富，前三套陣容戰力平均且穩定，憑藉著出色的團隊進攻，黃金騎士的進攻效率仍維持在聯盟中段班。防守端方面，明星門將萊納(Robin Lehner)因傷整季報銷後，由新秀扛下湯普森(Logan Thompson)先發重任，屋漏偏逢連夜雨，表現漸入佳境的湯普森卻在上週進入傷兵名單，球團只能拉上三號門將希爾(Adin Hill)應急，但希爾前一場先發面對閃電就丟失4球之多，表現不盡理想，門將位置短時間內將會是黃金騎士最大的戰力缺口。

黃金騎士雖然進攻端有穩定輸出，但前二號門將相繼受傷讓防守戰力大幅下滑，在湯普森歸期未定的情況下，估計難以抵擋住剽悍的星辰前鋒群。而星辰攻守兩端相對穩定且健康，前場有羅伯森領軍，後防與門將也牢不可破，尚未走出傷兵潮的黃金騎士此戰恐怕凶多吉少，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。