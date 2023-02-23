針對「肉體人行道」爭議，昨天網友就直擊，市府已經火速劃設好標線型人行道。（翻攝自臉書社團「七九町-高雄都運輸通」）

針對「肉體人行道」爭議，昨天網友就直擊，市府已經火速劃設好標線型人行道。（翻攝自臉書社團「七九町-高雄都運輸通」）

針對「肉體人行道」爭議，昨天網友就直擊，市府已經火速劃設好標線型人行道。（翻攝自臉書社團「七九町-高雄都運輸通」）

針對「肉體人行道」爭議，昨天網友就直擊，市府已經火速劃設好標線型人行道。（翻攝自臉書社團「七九町-高雄都運輸通」）

電玩網紅Cheap近日在臉書踢爆，高市鳳山區文德國小學童下課時手拉白線、創造「肉體人行道」，約50名學童在馬路與車爭道畫面曝光，引發網友熱議，高市府旋即派相關單位會勘。藍營更狠酸，網紅出手，效率驚人。事隔不到1周，昨天網友就直擊，市府已經火速劃設好標線型人行道。

18日當天新聞曝光後，高市養工處跨局處派員會勘後表示，學校周邊已設置通學步道，為增進學童安全，交通局短期將先增設標線型人行道連結學校通學道路，提供行走空間，並搭配取消分向線、設置停車帶（路肩）、速限30等措施，也請警察局不定期派員至現場，以維行車秩序。同時教育局也協助文德國小提出改善計畫，列入通學步道改善工程專案，向營建署申請補助經費。

國民黨高市議員李雅靜日前就狠酸，網紅出手，效率驚人，「不管是議員、里長甚至鄉親不斷的反應，都比不上網紅的一篇貼文！」，建議陳其邁乾脆聘任網紅擔任市政顧問，組成「網紅市政顧問團」，讓網紅遍布高雄市，發現問題隨時貼文鞭策市府。

臉書社團「七九町－高雄都運輸通」網友昨天就捕捉到，「前幾天在吵的文德國小文中街，已經在劃設標線型人行道了」，並附上多張照片，但雖然已劃設標線型人行道，但部分汽機車仍占據該道上。

對此，有網友說「動作真快」、「執行力很不錯」、「吵了還是有用」，原PO則回應「希望網紅們能站出來力挺，不然罵人最大聲，遇事就縮起來，到最後沒改變社會，只幫自己賺到美名跟聲量而已。」另也提到，至少要留停車空間，否則會有頻繁取締問題，恐造成民眾反彈。