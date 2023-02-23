內政部長林右昌23日下午首次出席警政署署務會報，林右昌表示，反詐視同反毒，未來治安工作重點首在「安民心」，全國各警察機關應就打詐、反毒、掃黑、交通執法及防制酒駕等，持續精進各項作為，以達到立竿見影、民眾有感的施政目標。

林右昌表示，過去1年因應疫情嚴峻挑戰，警方不僅要支援防疫相關工作，又要兼顧治安維護，全體警察同仁都辛苦了。但在這一年中，仍查獲詐欺集團1619件，成功攔阻詐騙金額2億7298萬餘元，毒品犯罪3萬8243件，起獲各級毒品淨重1萬2145.95公斤，並偵破501個幫派犯罪組織、逮捕犯嫌3753人，檢肅各式槍械1148枝、各類子彈1萬6575顆，獲得豐碩成果，近期更破獲史上最大宗毒品倉庫案，起獲約1.4噸毒品等，表達肯定慰勉之意。

林右昌期許所有員警，破獲重大指標案件固然重要，但民眾身上發生的小案件也一樣重要，因為要安民心，所以請基層第一線同仁要耐心傾聽，努力協助民眾解決問題。此外，針對影響民眾觀感與生活的犯罪問題，如毒品危害、黑道幫派及詐欺犯罪，加強打擊作為。尤其在打詐方面，林右昌特別強調，必須要將「反詐」視同「反毒」，予以強力打擊。

林右昌表示，總統相當重視全民國防政策的推動，建立強韌全民國防體系的民防系統尤其重要，特別是全民防衛動員及民防革新等工作，現在正請警政署盤點民防體系相關業務並加速革新，加強民防團隊編組訓練，規劃協勤民力於平時、戰時之任務轉換等，以強化整體國家韌性，確保戰時社會秩序持續運作。