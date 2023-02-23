告五人昨上直播節目受訪。（蝦皮提供）

「告五人」昨（22日）上蝦皮直播節目《蝦皮娛樂線》，本來是要宣傳演唱會，但2場演唱會門票早就被搶光，連代班主持人宇珊都悲喊：「我也搶不到票！想說今天可不可以來抱個大腿。」告五人表示，本來第一場秒殺後就決定加場，沒想到第二場依然賣光光，讓他們相當感謝粉絲的支持。他們也為自己首次的台北小巨蛋演唱會費盡心思，開玩笑說，有向公司許願包括「吊鋼絲」、「雷射光當梯子」等大場面。公司也答應他們「預算無上限」，反倒是他們不敢玩太大，「我們體力有上限」。

告五人2023第三張創作專輯《帶你飛》打造宜蘭在地類比錄音現場，是在鼓手謙哥親戚開的汽車旅館中錄製，三人都稱讚在這樣的地方「音場很特別」，主持人張立東好奇錄音時「有沒有別的房客？」告五人也露出神秘笑容回答：「有喔！大家回家可以仔細聽看看，也許會聽到充滿愛的弦外之音。」

為了感謝歌迷支持，也因為疫情逐漸鬆綁，告五人很希望能當面謝謝歌迷，除了過去的北中南簽唱會外，有機會的話他們也想去新竹、花蓮、台南等城市，雲安笑說：「因為想去吃東西。」謙哥也接話：「台南的話，就辦在我們愛喝的那間牛肉湯旁邊好了。」不過雲安卻被粉絲形容是「命中帶雨」，因為不管去到哪，哪裡都下雨。他笑說：「新加坡我們一去就大雨，最近中南部缺水，我們去嘉義也下雨。」然而是團員也是女友的犬青，則常常忘記帶傘，笑稱新專輯中的《啊我忘了帶傘》就是最能代表自己的歌。