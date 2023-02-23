蕭英怡表示，萬事皆有可能性，致伸在2007年就已經陸續啟動接班人計畫，不是突如其來，獨董杜家濱先生在致伸已有5年的工作經驗。杜家濱是交大控制工程畢業，在中國有豐富經驗，也曾任職思科和微軟，也是迪芬尼聲學科技的董事。
致伸在去年11月宣布新設立策略長一職，由獨董杜家濱出任，以因應集團策略布局。致伸今天法說會則是更進一步確認，杜家濱將接任董事長職務。原董事長梁立省辭職生效日為今年股東常會召開日前一日。
致伸（4915）今舉行法說會，致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡今天證實，原董事長梁立省因個人因素請辭董事長及董事職務，致伸將於今年股東常會補選董事，新任董事長將由獨董杜家濱出任。
蕭英怡表示，萬事皆有可能性，致伸在2007年就已經陸續啟動接班人計畫，不是突如其來，獨董杜家濱先生在致伸已有5年的工作經驗。杜家濱是交大控制工程畢業，在中國有豐富經驗，也曾任職思科和微軟，也是迪芬尼聲學科技的董事。
致伸在去年11月宣布新設立策略長一職，由獨董杜家濱出任，以因應集團策略布局。致伸今天法說會則是更進一步確認，杜家濱將接任董事長職務。原董事長梁立省辭職生效日為今年股東常會召開日前一日。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。