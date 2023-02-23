蕭英怡表示，萬事皆有可能性，致伸在2007年就已經陸續啟動接班人計畫，不是突如其來，獨董杜家濱先生在致伸已有5年的工作經驗。杜家濱是交大控制工程畢業，在中國有豐富經驗，也曾任職思科和微軟，也是迪芬尼聲學科技的董事。

致伸在去年11月宣布新設立策略長一職，由獨董杜家濱出任，以因應集團策略布局。致伸今天法說會則是更進一步確認，杜家濱將接任董事長職務。原董事長梁立省辭職生效日為今年股東常會召開日前一日。