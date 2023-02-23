揚秦董事會同步通過2022年股利分派案，決議擬配息1.6元、配股3.7元，合計派利5.3元，超額配發股利、創歷年新高，以23日收盤價98.7元計算，現金殖利率約1.62％。公司將於5月31日召開股東常會。揚秦表示，配股後實收資本額將自2.2億元增至3.014億元。

揚秦2022年第四季合併營收4.98億元，季增1.9％、年增16.83％，連5季創高。毛利率26.77％，低於第三季27.04％、優於前年同期26.71％，創同期新高。不過，營業利益0.22億元，季減達28.71％、年減達42.95％，為近5季低點，營益率降至4.55％低點。

受本業獲利下滑及業外虧損影響，揚秦2022年第四季稅後淨利0.2億元，季減41.85％、年減達35.85％，每股盈餘0.91元，均為近5季低點。

不過，揚秦2022年合併營收18.84億元、年增達20.69％，營業利益1.28億元、年增達30.7％，稅後淨利1.15億元、年增達58.4％，每股盈餘5.25元，全數改寫新高。毛利率26.69％、營益率6.84％，亦雙創近6年高點。

揚秦表示，綜觀2022年，上半年營收受到本土疫情升溫受到小幅影響，但下半年起隨著疫情趨緩、政府防疫措施鬆綁及國門開放等利多，配合「麥味登」門市升級轉型及品牌拓展成功而屢創佳績，帶動全年營運再創新高。

展望2023年，揚秦總經理林麗玲表示，全球經濟成長趨緩雖抑制出口動能，但內需動能可望持穩，零售及餐飲業營業仍具備一定成長機會。揚秦旗下雙品牌「麥味登」及「炸雞大獅」將透過推展多元店型加盟方案，吸引更多欲創業者一同打拚。

此外，麥味登APP 2.0將於3月全面上線，使用範圍達所有加盟及直營店，除了操作介面大幅優化外，點餐功能更加簡便與快速，麥味登會員可同時享消費累點、更多優惠餐點與獲取最新活動訊息，期待更多消費者共襄盛舉。