女星徐若瑄在40歲時以高齡產婦的狀態生下兒子Dalton，過去她不時會曬出兒子各種可愛畫面，但她與先生達成共識，在Dalton上小學後不再公開他的正面照；7歲的Dalton不知情下，突然問徐若瑄「怎麼都不PO我了」，她溫柔地回應「要保護你」，感動一票網友，她也分享以母親角度看著兒子長大的心情。

徐若瑄今（23日）下午罕見曬出與兒子Dalton的合照，講述7歲兒子開口詢問她怎麼都沒有PO他照片了，她告訴兒子其實從他5歲就不PO正面照，並解釋原因，「要保護你生活不被打攪，不被過度關注，擁有自己的隱私」；其實徐若瑄先前就曾透露，已經和先生達成共識，不再公開兒子正面照。

徐若瑄難得分享與兒子的合照。（圖／摘自徐若瑄臉書）

而照片中雖然只有徐若瑄母子的背影，卻發現7歲的Dalton已經長高到她的肩膀那麼高，「腳腳再多一公分，就可以穿我的鞋了，然後我很矮、身高要超越我看起來也快了」；許多粉絲很訝異Dalton暴風成長，居然這麼高了，也感覺到徐若瑄的惆悵，「在一定的時間點後，小孩會淡出父母的光影下」、「時間過得好快，感覺前幾天還是BABY，現在都7歲了」、「媽媽的用心，他會了解的」。

徐若瑄當年為了生子，差點賠上性命，據悉，她40歲時傳出懷孕喜訊沒多久，被診斷出胎位低加上子宮頸閉鎖不全，有4個月時間都只能臥床安胎，導致她躺到雙腳肌肉萎縮，失去站立功能，產後靠復健才重新站起來；且徐若瑄為了保住兒子，還打了300多針安胎，所幸最後順利生產，她透露兒子沒在預產期間出生，可能會面臨大量出血死亡的狀況。