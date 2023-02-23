農委會今天公布缺蛋情況，依天氣條件不同，目前每天缺蛋約50萬至80萬顆，農委會預計至3月底前從澳洲等地進口500萬顆雞蛋，並加強向加工業者調度雞蛋、冷鏈庫存調節機制，希望在3月初可以供蛋，但若要待國內蛋農穩定供應則要再等等。

因禽流感及氣候因素導致國內雞蛋供應量減少，目前每日雞蛋供應量11萬2千箱（一箱200顆），近期每日消費量缺口約在50萬顆至80萬顆之間波動，並以北部大型通路較受影響。為因應消費需求，農委會辦理短期專案進口殼蛋、液蛋合計約500萬顆。同時積極協調蛋商橫向調度，並且透過「進口補足加工、加工釋出消費」的方式向加工業者調度雞蛋，以及強化冷鏈庫存調節機制，透過各地蛋商及運銷業者加強橫向調度補足各大通路，全力滿足消費者需求。

農委會主委陳吉仲表示，雞蛋生產包括國外進口的蛋種雞，生出小雞後再至蛋中雞場，蛋中雞場再供應蛋雞給蛋雞場，蛋雞隻數約4400多萬隻、每年約生產83億顆蛋、產值200億元。

陳吉仲說，過去只有10萬多箱（每箱約200顆）就可以滿足市場所需，但近年需求增加，甚至要12萬箱才能滿足。但今年雞蛋產量較去年增加，缺蛋反而更嚴重？他認為，除了市場問題外，也跟相關的報導、民眾預期或資訊不完整造成多買、提前買等，呼籲按平常所需的雞蛋購買即可。

陳吉仲提及，短期透過進口雞蛋及調度雞蛋滿足國人所需，中長期則會全力協助種雞場、蛋中雞場及蛋雞場增養及復養，並推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水濂環控禽舍，維護人禽安全，降低農民損失。