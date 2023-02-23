竹北市民代表戴佩如一直有竹縣藍營小美女之稱，累積4年代表經驗後，去年底更以最高票5382票成功連任，為回饋地方，她23日將16萬選票補助款投入公益，並包場在地牛排，邀請50名喜憨兒、身障弱勢者享用餐點。

從政第5年的戴佩如表示，踏入政壇的契機也是因為幼時常隨著父母跑場，「凍蒜」2字是從小聽到大，過去曾希望進入國會擔任助理，卻未曾想過竟意外踏上從政之旅，順利當選竹北市民代表後，與青年朋友們投入濟助身障、弱勢家庭的公益事項。

去年底拿下市代選舉最高票後，戴佩如思考選票補助款是來自於選民的支持及納稅錢，因此決定全部捐出行善，奉獻給社會上更有需求的弱勢者。先前已捐贈輪椅給部份社福機，23日則是包場牛排館，同時包車接送50名幸福基金會的身障、喜憨兒成員享用餐點。

幸福基金會主要是收容18至65歲成人中重度身心障礙者，希望能減輕家庭照顧者負擔，增進心智障礙者的生活多樣性。基金會也表示，由於是區域型基金會，知名度不足，又碰上疫情，籌募經費更加困難，期待外界能給予更多的關注及援助。

對於戴佩如的善行義舉，幸福基金會表示非常感恩，大孩子們長期居住在園內，原本每周都有社區適應時間可以帶他們出門走走，也因為疫情，有許多大孩子許久沒有外出用餐，這次的小旅行讓他們既期待又興奮。