海巡署金馬澎分署第九岸巡隊所屬第一機動巡邏站近日巡查時，接連於金門金湖鎮峰上灣、金沙鎮田埔及狗嶼灣岸，發現死亡鯨豚共計3隻，經通報相關單位到場查驗確認皆為瀕危的「窄脊露脊鼠海豚」，死因不明，並由動保協會採樣帶回檢驗，殘體就地掩埋。

海巡署指出，所屬第一機動巡邏站巡邏人員於2月18日在金門縣金湖鎮峰上灣實施岸際巡查時，發現1隻死亡鯨豚，另又分別於19日及今（23）日接續發現死亡鯨豚，隨即通報金門縣水產試驗所、金門縣野生動物救援暨保育協會、中華鯨豚協會及海保署第十二（金門）海洋保育工作站派員到場協助處理，經動保協會人員查驗後，確認皆為「窄脊露脊鼠海豚」，死亡原因無法確認，並由動保協會採樣帶回檢驗，其餘殘體就地掩埋。

根據資料顯示，「窄脊露脊鼠海豚」分布於東亞大陸棚區之淺水海域，在各水域呈地區型獨立族群，由於牠們喜好在淺水環境棲息，極受人類的活動及開發的影響，海棲族群已被列為「瀕危」等級（EN）；台灣海域的窄脊露脊鼠海豚的擱淺案例近年來年年增多，偶有漁業致死案例被發現，台灣族群數量因缺乏系統性生態調查而無法估算。

海巡署呼籲，保護保育類動物為每位居住在這塊土地上人民的責任，應積極地愛護我們生存的環境，重視在地海洋生態與永續漁業資源維護。若民眾有遇到鯨豚攔淺狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間派員前往救援。