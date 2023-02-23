英超本周進行第25輪賽事，但眼尖的球迷一定會發現本輪只有8場比賽，原因是聯賽盃決賽即將在周日登場（台灣時間2/27 00:30），由「紅魔」曼聯與「喜鵲」紐卡索聯在倫敦溫布利大球場爭奪本賽季的第一個錦標。

曼聯開季二連敗起步欠佳，但在總教練滕哈格（Erik ten Hag）的整合之下，加上去年夏季轉會窗加盟的馬丁尼茲（Lisandro Martínez）、艾里克森（Christian Eriksen）和卡塞米羅（Casemiro）等新兵的出色發揮，曼聯戰績穩步上揚，目前仍保有四線爭冠的希望，除了聯賽盃已打入決賽、足總盃來到16強將對決西漢姆聯、歐洲聯賽與巴塞隆納爭奪一張16強門票（首回合作客2：2，次回合2/24 04:00在曼聯主場舉行）、英超排名升至第3，多賽一場但也只落後榜首的兵工廠5分。

艾里克森在一月底腳踝受傷須要休養數個月，稍微打亂了曼聯前進的步伐，不過曼聯在冬季轉會窗也來了兩個重要引援，一個是從英冠班來租借的荷蘭中鋒韋霍斯特（Wout Weghorst），另一個則是在冬窗截止前火速敲定，從德甲拜仁慕尼黑租借來頂替艾里克森位置的奧地利中場薩比策（Marcel Sabitzer）。韋霍斯特雖然尚未在聯賽取得進球，但他在前場勤奮跑動，並經常回撤幫忙防守，滕哈格甚至在對巴薩的比賽中將他擺在中場，他在攻守轉換上可能較薩比策來得更有作用。卡塞米羅此前因為直接紅牌停賽3場，剛好在上一輪主場大勝萊切斯特城3：0的比賽後結束，聯賽盃滿血回歸，對曼聯爭奪本季首冠是一大利多。曼聯近期的佳績當然不得不提到狀況極佳的前鋒拉許福德（Marcus Rashford），世界盃後他在17場比賽攻進16球，包括連續7場比賽進球，是目前全歐洲最火燙的射手，更勝過寫下許多神鬼紀錄的曼城最強兵器哈蘭德（Erling Haaland）。

紐卡索聯自從沙烏地公共投資基金入主後，成為了地表上最有錢的豪門，但他們並沒有在轉會市場上亂花錢（近兩個轉會窗只花了1.85億歐元，比切爾西、曼聯、兵工廠和西漢姆聯低，大約和曼城、森林、熱刺、狼隊接近），卻打造了一條穩固的防線，23輪聯賽只失15球，守門員波佩（Nick Pope）締造12場門清(不失球)全英超最佳。不過，紐卡的攻力是積分榜排名前9的球隊中最低（進35球和富勒姆相同），而且最近在英超已經4連不勝，包括3場平局和主場0：2不敵利物浦，這不僅是紐卡本季首次主場落敗，波佩也因為衝出禁區外手球而被紅牌罰下，聯賽盃決賽需要停賽而無法上場。更不幸的是，替補出賽的門將杜布拉夫卡（Martin Dúbravka）上半季曾租借給曼聯，而且有在聯賽盃上陣，因此也無法在聯賽盃決賽上場，很可能必須由本季沒有上場紀錄的前利物浦門將卡里烏斯（Loris Karius）臨危受命，卡里烏斯曾經在2018年的歐冠決賽上犯了兩次致命失誤，導致利物浦以1：3敗給皇家馬德里而無緣冠軍。

綜上所述，曼聯在聯賽盃決賽無疑是較被看好的一方，紐卡哀兵上陣只能期望先做好防守，估計低比分的機會較大，推薦玩法：總分(2.5球)小、讓分(曼聯-1)和。