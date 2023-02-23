一名網友在新北市樹林區某處地下道發現街友的床墊與棉被，棉被被折得方正整齊，就像軍中的「豆腐被」，床墊與四周也相當乾淨，原PO讚嘆「自嘆不如的約束力」；其他網友說「社會局每天早上會派員到場評內務」、「折得比街友差的這禮拜洞八放」、「這一看就知道放么八，休假去了」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處地下道的地板放著床墊和棉被，疑似是名街友的棲身之處，而另原PO感到驚奇的是，該棉被被折的相當工整，就像是「豆腐被」一般，且相當乾淨，床墊也鋪的相當平整，周圍沒有垃圾髒污，原PO讚嘆「自嘆不如的約束力」。

一名網友在新北市樹林某處地下道發現街友的床墊與棉被，而棉被被折得方正整齊，就像軍中的「豆腐被」，床墊與四周也相當乾淨。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「做個精實愛乾淨的街友也不是錯事」、「尊嚴到處都能展現」、「社會局每天早上會派員到場評內務」、「沒家是一回事，素養是另一回事」、「落魄也有堅持的事情」、「有些人只是命不好，少了貴人跟機會而已，反觀那些擺爛不珍惜人生的」、「肅然起敬」、「你各位啊，折得比街友差的這禮拜洞八放」、「請尊重隱私權，那是位於我的豪宅B1的套房」、「拿一張留營志願書給他簽下去」、「這一看就知道放么八，休假去了」。