全家攜手蜜露珂娜推「膠原蛋白拿鐵」，再推Let’s Café Mini Cup櫻花款。（全家提供）

7-11熱壓土司即日起再推「韭菜盒子風味」，3月7日前享有第2件79折。（7-11提供）

OKmart「炭烤風味珍珠香腸」28日前第2件8折。（OKmart提供）

時序進入櫻花季，不少民眾趁228連假出遊享受野趣，熱門景點周邊飯店訂房也已達8成，超商看好出遊商機正熱，新推即食品包含陳耀訓厚燒奶酥、熱騰騰韭菜盒子等，出遊不斷電也少不得咖啡作伴，最低28元就能品飲，有望帶動相關品項業績2成以上。

看好粉嫩春季到來，全家以「下一站，櫻國」為主題與三得利旗下膠原蛋白品牌「蜜露珂娜」合作推「蜜露膠原拿鐵」，將咖啡添加膠原蛋白且不含腥味，好喝也有好氣色，即起會員購買現省20元；另推陳耀訓·麵包埠新口味「厚燒乳酪花生」，由世界麵包冠軍陳耀訓監製，手製厚奶酥混合顆粒花生醬與丹麥起司片，濃甜不膩層次豐富。

寒冷天戶外玩樂時適合吃熱食暖胃，7-11觀察2020年引進熱壓土司後，單店最高單月可銷逾1500份，即起再推「韭菜盒子風味」，加入韭菜、冬粉、蝦皮搭碎蛋與胡椒等拌炒，內餡豐富，3月7日前第2件79折；另指定麵包加瑞穗調味乳只要50元，星級饗宴-滷味、麻辣燙、關東煮也有任選4件搭指定飲料再省20元好康。

OKmart即起至28日推「大杯莊園級拿鐵及美式同品項買二送一」優惠；另可微波即食的OKchoice袋裝鮮食，包含炭烤風味珍珠香腸、炭烤風味花枝丸等同品項第2件8折，滿足出遊方便手持品嘗；另全台門市因應連假推「OK活力補給站」，超過300項指定糖餅、飲料第二件6折起。

萊爾富25日至28日推Hi Café大杯美式與大杯拿鐵，同品項加10元即可多1件，等同大杯美式平均單杯不到28元就能開喝；此外，24日至28日指定人氣飲品、面紙等皆享優惠，最低下殺5折，包括提神類的貝納頌極品大咖啡等享買1送1；出遊不可少的面紙類，如舒潔濕式面紙等也享任選買1送1。