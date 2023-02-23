國道客運9026路線更換業者運營以來，每每出現各種亂象，立法委員蔡適應表示，他已接獲許多民眾的陳情及投訴，也已要求公路總局嚴加開罰，並鼓勵民眾向他檢舉，他會要求公路總局嚴加監督。至於基隆市長謝國樑所提，租遊覽車載市民回家，蔡適應說，不如協調其他業者支援。

蔡適應表示，公路總局23日已接獲台北市區監理所依據收到業者的路線站點及班次調整，收攏基隆市政府、新北市政府、台北市政府意見後，發函公路總局本局進行審議。

蔡適應指出，自路線審議開始，他就表達不應該給福和取得路線，主要是因為過去福和的營運實績，讓很多基隆人不信任，甚至是福和過去有幾條路線是營運到自己收起來，當時他向公路總局反應，不應該讓福和客運上路，但是在今年1月基隆市政府表達原則同意的情況，福和客運才正式上路。

關於對近一個月以來，民眾對9026路線的相關投訴，蔡適應認為，福和客運自創新路線、嚴重脫班給予開罰，也針對業者提出的改動進行速審，他認為9026、9026A都要進到南港轉運站，公路總局也回覆，最快三天內會有結果！而且要求公路總局持續稽查9026、9026A的營運狀況。

至於上午基隆市長謝國樑表示，租用遊覽車疏運搭不上國道客運的市民。蔡適應說：「早知如此、何必當初！」他認為，福和客運過往的經營能力真的有問題，若福和客運不能按照核定路線發車，他認為基隆市政府應該協調其他國道客運業者，來接辦或支援9026路線。

蔡適應強調，由於遊覽車無法來做國道客運業務，就法律上來看是有問題的，這當中涉及到每一站的上下車，所以他認為應該要找國道客運，來做預備方案支援，他已經先協調公路總局處理後續事宜。

蔡適應認為，要解決客運業者違規脫班，歡迎通勤民眾將時間、地點、車號上傳到他的臉書專頁，他會要求公路總局依法開罰，一起監督客運業者正常營運、發車。