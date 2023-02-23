NBA美國職籃精彩萬分的全明星週完美畫下句點，在明星賽結束後聯盟安排三天的休兵日，下半季的賽程即將在台灣時間2/24星期五開打，聯盟在這一天一共安排了9場對戰，西區目前排名第1的金塊要碰上東區第4的騎士，東區第1的塞爾提克對決極力爭取進入季後賽的溜馬，西區第2的灰熊將與東區第3的76人交鋒是實力最為接近的對戰，其他還有勇士大戰湖人…等超級精彩的戲碼，除了戰力之外我們也可以用許多其他角度來分析這些對戰，之前提過的『休息日』將會是明星週過後下半季開打首日的勝負關鍵！

明星週是聯盟少數由最受歡迎的球星所參與的活動，參加2/20(一)明星賽的超級球星有三天的休息日，其他球員多則可以休息將近一週不需要出賽，這個時候就考驗著各個球員的自律程度與球隊練習時程與訓練量的安排，下表統計出2/24星期五9個對戰球隊，其在休兵兩日以上之後的勝率，供各位喜歡運彩的朋友們在『不讓分』投注上有個參考。

休兵兩日以上勝率

首先可以看到08:00開打的金塊@騎士，金塊不愧是西區王者，休兵兩日以上的勝率比騎士高上30%，是該日最值得投注的場次！再來推薦11:00開打的拓荒者@國王，國王雖然排名高居西區第3但他休兵多日之後居然勝率不到三成，這將會是拓荒者以下克上的大好機會。喜歡高賠的朋友們還可以瞄準08:00塞爾提克@溜馬的場次，雖然說綠衫軍是東區第1，但排名12的溜馬在很多天沒有出賽的勝率可是高於塞爾提克的！膽大心細的朋友們不妨試試，說不定有意外的驚喜。