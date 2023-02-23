這項新變革將影響新借款人支付的抵押貸款保費。他們獲得的貸款由聯邦住房管理局（FHA）承保，而該部門將把年度保費費率從0.85%調降至0.55%。

由於利率升高，美國的住房負擔能力正面挑戰，而這是拜登政府緩解壓力的計畫之一。美國住房和城市發展部部長Marcia L. Fudge表示，這項調整將於3月20日生效，應能增加擁有住房的機會。

Fudge並表示，在我們降低FHA抵押貸款的住房成本後，接下來我們將努力解決一個長期存在的問題，即房屋所有權的不平等現象。

過去一年來美國的房貸成本飆升，抵押貸款利率已經較一年前升高一倍，與此同時房價仍然高漲，讓許多潛在的購屋者望之卻步。

根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）周三公布的數據，截至2月17日當周，美國30年期固定抵押貸款平均合約利率急升23個基點，為6.62%，創下去年11月以來新高，該協會表示，這是因為近來發布的通膨與就業數據意外強勁，債券市場預期聯準會今年整個夏天可能繼續收緊政策以抑制通膨。