大陸國務院聯防聯控機制23日舉行新聞發布會，大陸國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，談到「決定性勝利」，實際上對中國來說，意味著已經禁受住了這一輪疫情衝擊和考驗，建立比較好的人群免疫屏障。如果從疫情本身特點來看，可以說這個疫情已經基本結束，但不能說是完全結束。現在感染在中國來看，還是處在零星、局部性的散發狀態。

有記者提問，中共中央政治局常委會16日指出，取得了疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟。是否意味著本輪疫情已經結束？

梁萬年對此表示，大流行概念是反映疾病流行強度的指標，從公共衛生角度看，疾病疫情流行強度可分成四個類別，一類是散發，是說這個疾病、疫情在人群當中處於散發狀態，常態化狀態健康。第二個是暴發，在局部地區或是單位，或在某些特定人群，短時間內出現大量病例，叫暴發。還有一個強度指標是流行，這個疫情播散範圍很廣泛，實現跨市、跨省播散。最強強度是大流行，出現了跨國、跨洲傳播。2020年3月，世界衛生組織宣布這種疫情態勢的是大流行。同時，2021年1月底宣布這種疾病的疫情已經構成了國際關注的突發公共衛生事件，迄今仍然是國際關注的突發公共衛生事件，從全球的角度來看大流行的狀態還存在，疾病的危害也是依然存在著。但可以說，整個中國新冠病毒疫情防控，取得了重大決定性勝利，作為人口大國，成功走出大流行，創造了一個典範。

梁萬年稱，講走出大流行標誌，其實是從不同角度可有不同指標，從疫情防控，特別是公衛角度看，主要有以下方面，一是這種疾病感染率到底處在什麼狀態，兩個關鍵感染率，一個是累計感染率，也就是在一個地區、一個國家、一個人群當中，在一定時間內總的感染率，也就是累計感染率。還有一個感染率指標是新發的感染率，比如說每日有多少人新發，在特定人群中新發多少人群感染。另一個指標是人群對它的免疫水準或者是免疫率，指標就是判斷他體內抗體的水準，也就是抗免疫屏障、免疫保護率達到什麼狀態。第三個指標是看病原體，就是新冠病毒有沒有發生質的、有公衛意義的變異，如果是在一個亞型下只是發生量變，沒有發生質變，這個指標也是非常重要的。第四個是從醫療衛生供方的角度看，每日的接診門診量、住院情況、重症情況、死亡情況，以及整個醫療衛生系統應對的能力，這個方面是重要的。最後是看整個防控能力，從機制到控制這個疾病的手段和能力是否基本具備。我想這幾個方面是判定走出大流行的重要指標。