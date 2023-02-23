啤酒界新星時尚品牌「啤酒肚釀製」推出全新系列「愛情釀的酒」，標榜將愛情的春夏秋冬幻化成一罐在手的經典啤酒，帶客人回味或淺嚐初戀、初吻的滋味。以天然在地的原料、獨家的液態酵母及釀酒技術，將最純粹的酒花香呈現給消費者，商品將於年3月4日，正式在7—Eleven獨家限量販售。

啤酒肚釀製全新系列「愛情釀的酒」，首檔推出「初戀—社交型IPA啤酒」、「初吻—比利時小麥啤酒」兩款經典啤酒，展開愛情系列序幕。

「社交型IPA啤酒」以三種啤酒花釀製，保留IPA高人氣的獨特香氣，搭配上百香果、柑橘等熱帶水果沁香，並降低苦味，標榜讓不論是IPA的忠誠擁護者，或是想嘗試的新鮮人，都能一口愛上。低酒精濃度的設定，使消費者能夠簡單享受歡聚與社交的時刻。而這款IPA就如同初戀一般，粉紅的外表下，有著豐富熱帶果香交疊，散發迷人氣息，其中啤酒花的香氣恰好點綴出感情裡不時會出現的微苦滋味。

「比利時小麥啤酒」採用台灣中部小麥及茂谷柑皮釀製，呈現多層次香氣與清爽口感。獨家液態酵母完美平衡水果脂與酚類香氣，正適合擁有香料特色的比利時小麥啤酒，再以芫荽籽點綴，低溫萃取出獨特精華。「初吻」伴隨的臉紅心跳，幻化為有溫度的橘紅線條，藉由香氣十足的比利時小麥劃下心動的痕跡，多層次風味與香氣帶入其中羞澀與怦然。

春暖花開的三月，人與人之間的愛慕之情也悄悄萌芽，粉嫩的櫻花就會讓人聯想到甜美的愛情，啤酒肚釀製搭配7—Eleven三月櫻花季活動，以愛情為主題，推出愛情釀的酒作為系列啤酒發售，帶你回味初戀的滋味、初吻的甜蜜，享受那蠢蠢欲動又令人沈醉的戀愛氛圍。經過一整年用心籌備，喜愛啤酒肚釀製的夥伴，不再只能碰運氣追尋行動啤酒車「馬克一號」，3月4日起隨時到7—Eleven都能來一罐，並配合3月8日起櫻花季檔期三件85折的活動，啤酒肚釀製正式成為消費者生活中的啤酒肚好夥伴。

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