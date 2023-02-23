截至23日下午2時57分，立訊精密A股股價上漲2.99％，報人民幣31.68元。
日經亞洲評論報導，知情人士透露，富士康也參與蘋果的AR項目，其主要目標是開發更便宜的第二代AR設備，重點將提高產量和生產率，幫助蘋果降低整體成本。
陸媒IT之家報導，一位熟悉此事的高層表示，蘋果的第一代AR設備將非常昂貴，只能吸引那些熱情的科技愛好者或高階客戶。但蘋果希望在平行開發的第二代設備中把價格降到更實惠，就像高階Mac電腦一樣，並希望能吸引更大的用戶群。
日媒23日引述知情人士指出，大陸「蘋果鏈」供應商立訊精密已經接手位於上海的和碩AR開發團隊，將為蘋果公司生產AR（擴增實境）設備。iPhone組裝大廠和碩多年來一直在生產微軟的Hololens頭戴式裝置，但一位供應鏈高層表示，和碩對蘋果的AR計畫持懷疑態度，並逐漸退出與蘋果的AR合作項目。
截至23日下午2時57分，立訊精密A股股價上漲2.99％，報人民幣31.68元。
日經亞洲評論報導，知情人士透露，富士康也參與蘋果的AR項目，其主要目標是開發更便宜的第二代AR設備，重點將提高產量和生產率，幫助蘋果降低整體成本。
陸媒IT之家報導，一位熟悉此事的高層表示，蘋果的第一代AR設備將非常昂貴，只能吸引那些熱情的科技愛好者或高階客戶。但蘋果希望在平行開發的第二代設備中把價格降到更實惠，就像高階Mac電腦一樣，並希望能吸引更大的用戶群。
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