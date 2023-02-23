低薪與高房價，讓上班族想靠自己買房，真的不容易。因此有越來越多年輕人，看好房仲工作未來的高薪潛力，轉行當房仲經紀人，不僅成功買房圓夢，還完成結婚、生子等人生清單。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋為了支持年輕人創造高薪、築夢踏實，提供2023年2月1日至2023年12月31日錄取報到的業務新人，皆享有前12個月每月5萬元的收入保障，不綁約、不扣款，業績沒達標也能領5萬，提前離職也不會追討，還有資深學長姐一對一指導，幫助新人快速上手！

此外，每人每年還有250萬的「幸福成家基金」可以爭取，沒有年資限制，是業績獎金之外的獎勵與福利，2022年共發出1.5億元給600位經紀人，幫助經紀人加速成家與買房夢想。

目前任職於永慶房屋的林秉璋、江瑋齡房仲經紀人就是最佳見證，前者加入永慶房屋5年達成「五子登科」，後者則是入行3年就成功買房，朋友都羨慕不已！

永慶房屋經紀人林秉璋在23歲投入房仲業，只花1年就突破百萬年薪，幫助他在5年內五子登科。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋經紀人林秉璋畢業自餐飲管理學系，自23歲起投入房仲業從頭學習，只花1年就突破百萬年薪。談起投入房仲業的契機，他坦言，「我的第一份工作只有25K，我知道，如果我想改變低薪人生，光靠努力是不夠的，還要選對產業和公司，才有成功機會！」因此能創造高薪的房仲工作，馬上吸引了林秉璋的注意，讓他下定決心跨入房仲業，力拼「薪」未來。

林秉璋指出，永慶房屋提供業務新人的收入保障福利，非常適合像他這類，沒有一點銷售經驗及房產知識的「菜鳥」從頭開始學習，只要認真學習、打好基礎並積極經營，搭配公司無年資限制的「月月晉升」制度、以及每人每年最高250萬元的「幸福成家基金」獎勵，想挑戰200萬以上年薪並不難。林秉璋開心的分享，他2022年領到的幸福成家基金就超過100萬元，讓年薪直接翻倍，近年來累積的幸福成家總獎金，更順利幫他在工作5年內「五子登科」，因此永慶房屋的房仲經紀人，也成為林秉璋心中最適合年輕人創未來、拚前景首選。

永慶房屋經紀人江瑋齡(圖左)在2022年領得140萬「幸福成家基金」，好薪情靠自己掌握。(圖/永慶房屋提供)

從薪資凍漲一族，到月月能成交的百萬經紀人，選對工作的永慶房屋經紀人江瑋齡，也是在2022年領到百萬以上「幸福成家基金」的其中一員。江瑋齡分享，原本在國防醫學院藥品研究所擔任研究助理，不僅工作內容單調、重複，薪水也年年不變，她心想，與其等待老闆開恩加薪，不如靠自己爭取，因此在24歲毅然轉入房仲業。江瑋齡直言：「做了才知道，做業務一點都不難，只要保持積極的態度為客戶服務，新人也能成交！讓我在入行第二年就存下人生第一桶金，第三年就成功買房！」

江瑋齡還分享了她從業多年的體悟，她指出，無論景氣好壞都有表現相當出色的業務經紀人，因此她將每一次成交視為服務的開始，用心經營人脈、累積服務口碑，讓指名找她服務的委託絡繹不絕，「積極與堅持」就是江瑋齡的成功心法！她鼓勵有目標、有夢想的所有人，一定要給自己一次挑戰高薪、翻轉人生的機會，讓自己的人生不留遺憾！

目前永慶房屋在雙北的經營績效大幅領先同業，為了擴大服務版圖，2023年徵才不中斷，歡迎有意願投入房仲業的求職者，加入永慶行列，創造人生「薪」高峰。