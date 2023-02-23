一名女子因無處可歸而先借住在男友人家中，孰料男子竟趁女友人昏睡時脫衣性侵。由於女子睡死渾然不知自己被侵犯，直到某天看見男子的手機相簿中有自己的裸照和性交影片，才得知自己被硬上，氣得報警提告。

阿榮（化名）與小璇（化名）兩人為朋友，由於小璇在2020年8月間在北部居無定所，阿榮便熱心邀約小璇回到自己位於新北的住處作客，不料某日小璇因疲累躺臥在床昏睡，阿榮見狀後竟起色心，脫掉小璇衣褲後以生殖器插入小璇下體，性侵得逞，阿榮在性侵的過程中見小璇無意識還以手機拍下小璇裸照、私密處，並攝錄兩人性交的過程，隔日小璇用阿榮的手機玩遊戲時，發現手機相簿內竟有自己的裸照還有被硬上的影片，立即截圖存證，再將阿榮手機內的檔案刪除，並報警處理。

阿榮否認自己有性侵小璇，他辯稱兩人4年前在酒店認識，表示小璇借住他家時兩人曾發生性行為，但是雙方合意性交，阿榮表示當天還帶小璇去做醫美，對於性愛影片阿榮喊冤表示影片不是自己拍攝，且從影片中無法得知男子為何人，不足以證明自己有犯罪。

法官勘驗影片發現，畫面中小璇躺在床上不動，男子由上方拍攝裸體，鏡頭拍攝到小璇臉部，但她雙眼緊閉，未看向鏡頭，也沒有任何肢體動作或說任何話，接著影片畫面中小璇身體開始上下晃動，但在過程中仍未有任何肢體或言語反應，最後鏡頭拍到陰莖插入畫面，在影片全程中小璇始終雙眼緊閉沒有任何言語和肢體動作。

法官認為兩人在案發前為朋友關係，小璇並無誣陷阿榮之動機，且在影片中小璇面無表情、無絲毫言語或肢體反應而任拍攝男子擺布，法官審酌小璇年紀尚輕，有美好未來，無須冒著偽證、誣告罪風險，攀誣構陷阿榮，因此採信小璇證詞。

法院審酌阿榮大學畢業、未婚、無業、需扶養2名子女經濟狀況貧寒，犯後否認犯行，亦未獲取小璇諒解或賠償，依乘機性交罪處有期徒刑4年，竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，另外判處有期徒刑6月，可易科罰金，全案可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。